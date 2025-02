Politie vraagt hulp publiek na aantreffen bloedspoor Johan Cruyff boulevard

Een spoor van bloed dat duidt op iemand die mogelijk dringend hulp nodig heeft. 'we zoeken met spoed naar mensen die zondagavond 9 februari meer gezien of gehoord hebben rond de Johan Cruyff boulevard, of weet hebben van iemand die mogelijk daar veel bloed heeft verloren', zo meldt de politie maandag.

Metro

Het spoor loopt vanaf een bouwtoilet op de Johan Cruyff boulevard in de richting van metrostation Strandvliet. Het vermoeden is dat deze persoon vervolgens met de metro van Strandvliet naar station Duivendrecht is gegaan. Daar houdt het spoor op. De politie heeft nog geen idee van wie het bloedspoor is. Wel is duidelijk dat het om een behoorlijke hoeveelheid gaat.

Onderzoek gestart

Of het hierbij om een strafbaar feit, een medische oorzaak of een ongeval gaat, is nog niet duidelijk. De politie wil graag weten wat zich hier precies heeft afgespeeld en is een onderzoek gestart. De recherche gaat er op dit moment vanuit dat de man of vrouw deze route heeft afgelegd op zondagavond 9 februari tussen 21.00 en 23.30 uur. Wie heeft er een bloedend persoon gezien rond de Johan Cruyff boulevard, in de metro, rond station Strandvliet of station Duivendrecht? Neem dan contact met de politie op via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.