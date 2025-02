172 duizend mensen overleden in 2024

In 2024 overleden 172 duizend mensen. Dat zijn 2,5 duizend meer sterfgevallen dan in 2023. Vooral onder vrouwen en ouderen was de sterfte hoger. De levensverwachting voor mannen is in 2024 toegenomen en voor vrouwen nagenoeg gelijk gebleven. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige jaarcijfers.

Met de groeiende en vergrijzende bevolking neemt ook het jaarlijkse aantal overledenen toe. In 2020, aan het begin van de coronapandemie, nam de sterfte meer toe dan in de periode daarvoor. Na redelijk stabiele jaren nam het aantal overledenen in 2024 weer toe.

Meer vrouwen dan mannen overleden

In 2024 overleden 87,2 duizend vrouwen en 84,9 duizend mannen. De stijging ten opzichte van een jaar eerder was voor vrouwen groter dan voor mannen. Al sinds 1997 overlijden er jaarlijks meer vrouwen dan mannen. Dat komt doordat er meer oudere vrouwen zijn in de bevolking, die ook op hogere leeftijden sterven. Alleen in 2021, tijdens de coronapandemie, overleden er meer mannen dan vrouwen.

Toename aantal overledenen door vergrijzing

In 2024 was 57 procent van de overledenen 80 jaar of ouder. Er overleden 2,3 duizend meer 80-plussers dan een jaar eerder. Bij de 65- tot 80-jarigen was de stijging lager (0,4 duizend). Vooral in 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, nam de sterfte onder 80-plussers toe, in de drie jaar erna was deze redelijk stabiel. Tijdens het eerste jaar van de coronapandemie steeg ook het aantal overledenen in de andere leeftijdsgroepen, en deze nam in 2021 verder toe om vervolgens iets lager te blijven.