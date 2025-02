Man doodgeschoten in Oss, politie start groot onderzoek

Maandagavond laat is in Oss een man doodgeschoten. 'Op dit moment is de politie druk bezig met een grootschalig onderzoek naar de overleden man in Oss. De identiteit van het slachtoffer is vooralsnog onbekend. Er is nog veel onduidelijk over de toedracht en feiten van het schietincident', zo meldt de politie dinsdag.

Schietincident Professor Regoutstraat

'In de late avond van maandag 10 februari kwam er een melding binnen van een schietincident. Dat gebeurde rond 22.30 uur op de Professor Regoutstraat in Oss. Een persoon kwam daarbij om het leven', aldus de politie. Er is nog veel onduidelijk over de feiten en toedracht van het schietincident. De politie is daarom gelijk een grootschalig onderzoek gestart. Op dit moment staan alle scenario’s nog open en zijn rechercheurs druk bezig met het onderzoek.

Getuigen

Over wat het slachtoffer precies is overkomen en waarom, kan de politie in dit vroege stadium van het onderzoek nog niet zeggen. De politie is op zoek naar mogelijke getuigen of andere informatie over de zaak die de recherche verder kan helpen.