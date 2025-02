Automobilist gewond na kantelen auto bij eenzijdig ongeval in Best

Op de Sint Oedenrodeseweg in Best vond dinsdagmiddag rond 12.35 uur een eenzijdig verkeersongeval plaats. Een automobilist raakte gewond nadat hij door onbekende oorzaak van de weg raakte met zijn auto die kantelde en tot stilstand kwam tegen een boom.

Ambulancemedewerkers

Dit gebeurde net na een bocht ter hoogte van de Prinsenhoefstraat niet ver van de grens met gemeente Sint-Oedenrode. Brandweerlieden stelden het voertuig veilig terwijl ambulancemedewerkers zich over het slachtoffer bekommerden. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig te bergen. Ook de gemeente wordt in kennis gesteld voor de gehavende boom.