Politie pakt 5 jonge Amsterdammers op voor meerdere ontvoeringen

In de vroege ochtend van maandag 3 februari 2025 heeft de politie vijf verdachten aangehouden in verband met de ontvoering van een 21-jarige Amsterdammer, begin oktober 2024. 'De aanhoudingen werden verricht op verschillende locaties in Amsterdam', zo meldt de politie dinsdag.

Ontvoerde slachtoffer zwaar mishandeld

Het 21-jarige slachtoffer wordt op dinsdagavond 1 oktober 2024 met grof geweld ontvoerd door drie mannen in een wit busje in Amsterdam-Oost. Meerdere getuigen bellen direct 112, waarna later op de avond agenten de man in de omgeving aantreffen. Het slachtoffer blijkt op grove wijze te zijn mishandeld.

Ontvoeringen in opdracht uitgevoerd

Het onderzoek naar de zaak leidde naar een groep verdachten die vermoedelijk in opdracht ontvoeringen uitvoeren. Een deel van de groep lijkt ook betrokken te zijn bij een eerdere ontvoering en marteling. Ook in die zaak is een slachtoffer behoorlijk mishandeld en uiteindelijk teruggebracht in de omgeving van zijn woning.

Vijf aanhoudingen

De verdachten konden maandagochtend 3 februari worden aangehouden. Het gaat om vijf Amsterdammers in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Bij doorzoekingen op zeven adressen - zes in Amsterdam en één in Almere - namen rechercheurs naast gegevensdragers drie vuurwapens, een nepvuurwapen, een stroomstootwapen, enkele tienduizenden euro’s, een auto, explosieven en merkkleding in beslag.

In bewaring

De politie sluit niet uit dat de aangehouden verdachten verantwoordelijk zijn voor nog meer (gewelds)misdrijven. Eén verdachte is na verhoor heengezonden. Vier verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris die ze in bewaring heeft gesteld. Ze blijven dus in ieder geval veertien dagen langer vastzitten.