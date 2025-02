Jongen (16) opgepakt voor betrokkenheid overleden man Amersfoort

Eind december overleed een 53-jarige man uit Amersfoort aan de verwondingen die hij opliep na een mishandeling op de Stadsring. 'We doen uitgebreid onderzoek naar de zaak en hielden op dinsdag 11 februari 2025 een 16-jarige verdachte uit Amersfoort aan die mogelijk betrokken was bij de mishandeling', zo meldt de politie dinsdag.

Conflict

Donderdagavond 5 december rond 19.20 uur troffen omstanders een zwaargewonde man aan op de Stadsring. De hulpdiensten werden ingeschakeld en het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Twee weken later overleed het 53-jarige slachtoffer in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Intensief onderzoek

De politie haalt alles uit de kast om te achterhalen hoe het slachtoffer gewond raakte. Een buurtonderzoek en het spreken van diverse getuigen leidde tot het scenario dat er een conflict aan ten grondslag lag. Volgens een getuige zou het slachtoffer ruzie hebben gehad met een andere man, waarna het slachtoffer werd geduwd en ten val raakte. De man die duwde zou daarna zijn gevlucht.

Vluchtroute

De vluchtroute van de betrokken jongen werd achterhaald en camerabeelden werden opgevraagd. Met behulp van opsporingscommunicatie via (social) media en televisie werd geprobeerd tips en informatie op te halen. Het signalement van de verdachte werd verspreid in de hoop dat mensen hem herkenden en dit zouden melden, of dat

de verdachte zichzelf zou melden.

Passantenonderzoek

Ook het passantenonderzoek, waarbij de recherche op en rondom de plaats van het incident flyers ophing en met meer dan 800 burgers sprak, leverde informatie op. De politie verzamelde genoeg puzzelstukjes om te komen tot de 16-jarige verdachte uit Amersfoort. De jongen werd op dinsdag 11 februari aangehouden en zijn huis werd doorzocht. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het conflict waardoor de man gewond raakte en uiteindelijk overleed.