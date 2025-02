OM eist werkstraf tegen schippers na aanvaring watertaxi en rondvaartboot

Zes opvarenden te water geraakt

Het ongeval vond op 21 juli 2022 plaats. De zes opvarenden van de watertaxi, onder wie een kind, werden op het nippertje gered voordat de watertaxi zonk. “Zij hebben minutenlang in het water gelegen, niet wetende of en hoe zij gered zouden worden”, aldus de officier van justitie.

Strafrechtelijk onderzoek

De zeehavenpolitie heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie uitgebreid strafrechtelijk onderzoek gedaan naar het voorval. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van camerabeelden, verklaringen van getuigen en technisch en nautisch onderzoek. De zitting vandaag richtte zich vooral op de vraag hoe de aanvaring heeft kunnen plaatsvinden en in hoeverre de schippers van de Watertaxi en van de Spido strafrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld.

Zorgvuldigheid

Het Openbaar Ministerie is van mening dat beide verdachten anders hadden moeten handelen. Onoplettend vaargedrag op een drukke rivier zoals de Nieuwe Maas brengt grote risico's met zich mee. Uit onderzoek blijkt dan ook dat beide schippers onvoldoende oplettend waren en geen gebruik hebben gemaakt van de beschikbare hulpmiddelen aan boord, zoals bijvoorbeeld een marifoon en het bekijken van radarbeelden. Daarnaast hebben zij geen voorzorgsmaatregelen genomen om risico's te vermijden.

Onzekerheid

De officier van justitie: “Bij het bekijken van de camerabeelden van de aanvaring, en het lezen van de verklaringen van de getuigen in het dossier blijkt hoe groot de impact van de aanvaring was. De inzittenden hebben 9 minuten onder de watertaxi in het water gelegen en waren al die tijd in onzekerheid over de afloop. Onder hen was toen ook het 6-jarige jongetje die zichzelf moedig in veiligheid heeft gebracht met een drijvend kussen. De verdachten hebben echter een eigen invulling gegeven aan de geldende regels. Juist op drukke vaarwegen, zoals de Nieuwe Maas, met scheepsvaart, pleziervaart en personenvervoer, is het van groot belang dat alle partijen zich aan de geldende regels houden. Die regels zijn er voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, omdat ongelukken op het water nou eenmaal grote gevolgen kunnen hebben. En daar is deze zaak helaas een voorbeeld van.”

Strafeis

De schippers van zowel de Spido als de Watertaxi zijn volgens het OM verantwoordelijk voor het veroorzaken van een vaartuigongeval waarbij levensgevaar voor anderen is ontstaan, evenals voor het overtreden van artikel 1.04 van het Binnenvaartpolitiereglement. Daarin wordt bepaald dat er voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat levens in gevaar komen, schade wordt veroorzaakt of de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.

Tijdverloop

Het Openbaar Ministerie heeft bij de strafeis rekening gehouden met het tijdsverloop, het feit dat er geen nieuwe incidenten met de verdachten hebben plaatsgevonden en dat zij niet eerder in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Ook is gekeken naar vergelijkbare zaken met beroepsschippers bij het bepalen van de straffen. Om deze redenen vindt men onvoorwaardelijke of voorwaardelijke gevangenisstraffen niet passend. Het OM acht het aandeel van de schipper van de Watertaxi in het ongeval groter en eist daarom een taakstraf van 150 uur en een boete van 1000 euro. Voor de schipper van de Spido wordt een taakstraf van 120 uur geëist en ook een boete van 1000 euro.