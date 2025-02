Politie: Tips stromen binnen na aandacht voor 30 jaar oude verkrachtingszaak

Opsporing Verzocht

Die kreeg eerder deze week een podium in Opsporing Verzocht en het regionale programma Bureau Hengeveld. De recherche onthulde een DNA-profiel van de dader te hebben en dat de man vermoedelijk rondloopt met een kunsthand. Meerdere tipgevers gaven een mogelijke naam van de dader door.

'Aantal namen doorgegeven'

Het team is blij met alle tips en zal ze allemaal zorgvuldig bekijken en onderzoeken. ‘Hoe lang dat gaat duren is moeilijk in te schatten. Inhoudelijk kunnen we niet te veel ingaan op de informatie die is doorgegeven. Maar we kunnen wel zeggen dat er een aantal namen zijn doorgegeven die door verschillende tipgevers genoemd zijn.’

Geen verdachte

Op 5 november 1995 werd een 17-jarig meisje verkracht bij een spoorlijn, het zogeheten Ponlijntje. Een man grijpt haar op de Utrechtseweg ineens vast en dwingt haar met geweld mee te lopen. Onder een viaduct wordt ze vervolgens verkracht. Het meisje merkt dat een hand van de dader niet echt is. De man vertelt haar dat hij een hand is kwijtgeraakt door vuurwerk. De recherche heeft in 1995, maar ook daarna uitgebreid onderzoek gedaan. Maar dat leidde niet tot het vinden van een verdachte.

Waarom nu pas naar buiten met de kunsthand?

Deze week is ons vaak gevraagd waarom we nu pas aandacht vragen voor de handprothese. In de jaren ’90 zijn er keuzes gemaakt op basis van de mogelijkheden en middelen die er toén waren. We hebben destijds gekozen om de hand niet te communiceren (daderinformatie) en ons te richten op sporenonderzoek. Wel is er achter de schermen onderzoek gedaan naar mensen met een handprothese.

NFI

Het huidige coldcaseteam heeft een spoor van de dader in 2018 opnieuw aangeboden aan het NFI. Door vernieuwde technieken kwam daar een DNA-profiel uit, maar die kwam niet in de DNA-databank voor. In de jaren daarna volgden nog verwantschapsonderzoeken naar naaste familieleden. Die leverden ook niets op. Omdat we niet zomaar medische gegeven kunnen opvragen over mensen met kunsthanden en er ook geen databank is met mensen met een handprothese, is besloten het publiek om hulp te vragen. Dit in een laatste poging de dader te vinden.