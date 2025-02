CBS: Gasverbruik niet veranderd in 2024

Gaswinning gedaald

'De invoer van vloeibaar aardgas (lng) en van gasvormig aardgas was lager dan een jaar eerder. Ook de gaswinning daalde verder', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Stijging gasverbruik industrie

De industrie verbruikte 877 miljoen kubieke meter (+9 procent) meer aardgas dan het jaar ervoor. Dit waren vooral raffinaderijen en de chemische industrie. Het aardgasverbruik voor elektriciteitsopwekking daalde met bijna 600 miljoen kubieke meter (-8 procent) vergeleken met 2023.

Hernieuwbare bronnen zoals wind en zon

Dit komt vooral door meer gebruik van hernieuwbare bronnen als wind en zon. De laatste twee maanden werd er wel meer gas verbruikt dan in dezelfde periode in 2023. Er waren toen veel dagen met zowel weinig wind als weinig zon in Noordwest-Europa, en een kerncentrale in Belgiƫ was in onderhoud.