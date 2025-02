Uitzending Undercover waarbij 'genezers tumoren' uitspugen leidt tot onderzoek

In de uitzending van ‘Undercover in Nederland’ van 22 september 2024 werd een misstand op medisch gebied in Meijel onder de aandacht gebracht. 'Alberto Stegeman en zijn team lieten een man en een vrouw uit Meijel zien die een ongeneeslijk zieke vrouw ervan probeerden te overtuigen dat zij haar konden genezen', zo meldt de politie woensdag.