OM: Dodelijke duik Vinkeveense Plassen was geen ongeluk

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat een duikinstructeur roekeloos is geweest tijdens een oefenduik op de Vinkeveense Plassen in 2016 en eist een taakstraf en 8 maanden voorwaardelijke gevangenneming. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

PADI-gedragscodes

De verdachte zou onvoldoende kennis hebben genomen van de duikomstandigheden en zich niet hebben gehouden aan de PADI-gedragscodes, vindt de officier van justitie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de dood van het slachtoffer.

Vrouw overleden

Op 19 november 2016 heeft er een duik plaatsgevonden op de Vinkeveense Plassen met een dodelijke afloop. Het slachtoffer, een vrouw uit Blaricum, en de verdachte voerden hier een oefenduik uit. Het slachtoffer werd tijdens de duik onwel. Zij is ter plaatse gereanimeerd en vervolgens met spoed naar het AMC gebracht. Hier is zij op 21 november overleden.

Onvoldoende kennis en maatregelen

De zaak werd eerst gezien als een ongeluk. Later is uit onderzoek gebleken dat de zaak toch anders in elkaar stak. De duik bleek volgens het OM niet goed voorbereid. De verdachte heeft onvoldoende kennis genomen van de duik- en weersomstandigheden en heeft geen veiligheidsmaatregelen getroffen. Er is daarmee geen verantwoordelijkheid genomen voor de veiligheid van het slachtoffer, die tevens de partner was van de verdachte.

Natpak in november

Zo droeg het slachtoffer tijdens de duik een natpak. Dit is in november zeer onverantwoord omdat dit snel tot onderkoeling kan leiden. Daarnaast is de duik te diep geweest. De verdachte heeft meerdere malen verklaard tegen ambulancepersoneel, omstanders en behandelend artsen dat hij en het slachtoffer tot een diepte van 12 meter hadden gedoken. Volgens de duikcomputers die ze beiden droegen, bleek dit absoluut niet juist. Er zou gedoken zijn tot een diepte van 28 meter. Terwijl het slachtoffer volgens haar brevetbevoegdheid maar tot maximaal 12 meter diepte mag duiken. Ook tijdens het opstijgen zijn volgens het OM fouten gemaakt. De verdachte en het slachtoffer zijn drie keer sneller gestegen dan de adviessnelheid. Ten gevolge van deze snelle opstijging is decompressiezieke en arteriële gasembolie ontstaan, waarbij er lucht in de bloedbaan terecht komt.

Roekeloos handelen

Als instructeur met een PADI-duikinstructeur brevet, heeft de verdachte de gedragsregels op bijzondere wijze niet gevolgd. Het OM vindt het gedrag van de verdachte niet anders te omschrijven dan extreem roekeloos. Zijn handelen gaat ver boven ‘gewone’ schuld uit. Het slachtoffer is niet in veilige handen geweest tijdens de oefenduik. In de visie van het OM heeft het roekeloos handelen van de verdachte tot haar dood geleid. Daarnaast is de verdachte niet eerlijk geweest over de daadwerkelijke diepte van de duik richting behandeld artsen.

Strafeis

De verdachte heeft nog geen strafblad. De zaak komt uit 2016 en is dus een verouderde zaak. De vertraging heeft onder andere te maken met het verkrijgen van de gegevens van PADI door middel van een rechtshulpverzoek. De officier van justitie heeft die omstandigheden meegewogen in de strafeis en komt uit op 8 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. Verder moet de verdachte een taakstraf van 160 uur uitvoeren en mag hij 5 jaar niet als duikinstructeur handelen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.