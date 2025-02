Defensie doneert 25 rupsvoertuigen voor gewondentransport aan Oekraïne

Meer dan 50 landen

Op de bijeenkomst van UDCG komen meer dan 50 landen samen voor de coördinatie van militaire steun aan Oekraïne. De UDCG vond plaats in Brussel en was voor de eerste keer onder leiding van het Verenigd Koninkrijk.

Mijlpaal 3 jaar oorlog Oekraïne nadert

Minister Brekelmans: “We naderen de trieste mijlpaal van 3 jaar grootschalige Russische agressie in Oekraïne. Al 3 jaar vechten de Oekraïners onvermoeibaar voor hun toekomst. En daarmee ook onze vrijheid en veiligheid. Nederland heeft meer dan €10 miljard aan militaire steun gecommitteerd. Hiervan is ongeveer €6 miljard gerealiseerd. Juist nu de Oekraïners het zwaar hebben aan het front, moeten wij onverminderd door blijven gaan met onze steun. Tegenover Rusland is alleen vrede mogelijk door militaire kracht.”

Tanks T-72

De bewindsman meldde ook dat Nederland inmiddels de laatste aan Oekraïne beloofde T-72-gevechtstanks heeft geleverd. Ons land deed deze donatie samen met Tsjechië en de Verenigde Staten.

F-16’s

Oekraïne heeft daarnaast sinds kort de beschikking over een nieuwe batch aan Nederlandse F-16’s. Het gaat om toestellen die al eerder aan het land zijn toegezegd. Defensie doet uit operationele overwegingen geen mededelingen over het exacte aantal toestellen dat reeds is overgedragen.