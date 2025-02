Valentijnsdag populaire trouwdag in februari

Juni meeste bruiloften

'Juni is de populairste maand voor een bruiloft, gevolgd door september. Vrijdag is de populairste dag voor huwelijken, maandag voor geregistreerde partnerschappen', aldus het CBS.

2-'22

Op dinsdag 14 februari 2023 trouwden 293 paren, bijna drie keer zo veel als op een gemiddelde dinsdag in februari dat jaar. In 2022 trouwden 345 paren op Valentijnsdag, twee keer zo veel als op een gemiddelde maandag in februari dat jaar. Die maand was in trek vanwege de mooie combinatie 2-‘22. In 2025 kunnen op Valentijnsdag bijna 10 duizend paren een huwelijksjubileum vieren. Bijna 300 stellen zijn dan 50 jaar getrouwd.