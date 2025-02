Gokproblemen toegenomen sinds online legalisering, minimumleeftijd naar 21 jaar

In 2021 is de online kansspelmarkt gelegaliseerd. 'Sindsdien is het aantal mensen dat online is gaan gokken toegenomen. Daarnaast neemt ook het aantal risico- en probleemspelers toe, vooral onder minderjarigen en jongvolwassenen', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag.