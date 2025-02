Dode bij schietincident in Gelderse Pannerden, kogelgaten in voorruit auto

In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg de politie even na 02.30 uur een melding van een schietincident aan de Hoogeweg in Pannerden in Gelderland. 'Eén persoon is daarbij overleden. Het slachtoffer is een 22-jarige man uit Arnhem', zo meldt d e politie vrijdag.

Vier aanhoudingen

'Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek naar de toedracht. Er zijn inmiddels vier aanhoudingen verricht. Drie mannen werden vrijdagochtend aangehouden in Doetinchem. Het gaat om een minderjarige verdachte, een 22-jarige man uit Doetinchem en een 26-jarige man uit Duiven. Enige tijd later werd een vierde verdachte aangehouden in Braamt. Het gaat om een 28-jarige vrouw uit Duiven.

Ook op woningen geschoten

Naar aanleiding van het schietincident is de politie vervolgens op meerdere locaties in Pannerden en Zevenaar onderzoek gestart. De reden daarvoor is dat er tegelijkertijd met de melding van het schietincident meldingen kwamen dat er zou zijn geschoten op een woning in Pannerden en een woning in Zevenaar. Het onderzoek naar het verband tussen deze incidenten loopt. Daarnaast is het slachtoffer op een andere locatie aangetroffen dan op de locatie waar het schietincident lijkt te hebben plaatsgevonden. Ook hier wordt onderzoek naar gedaan. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebbe gezien of meer weten. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.