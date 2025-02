Groen licht voor energiefonds in 2025

Kwetsbare huishoudens kunnen ook dit jaar in aanmerking komen voor steun via een energiefonds. Dat is de uitkomst van een nieuwe ronde gesprekken tussen het kabinet en de energiesector. Er wordt nu gezamenlijk verder gewerkt om het fonds zo snel mogelijk te kunnen openen.

Steun aanvragen

“Veel huishoudens maken zich zorgen of ze de energierekening wel kunnen betalen. Voor hen is het goed nieuws dat ze dit jaar alsnog steun kunnen aanvragen. Ik wil de energiesector bedanken voor hun bereidheid een bijdrage te leveren”, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Jurgen Nobel (SZW).

Hoge energieprijzen

“Met het energiefonds gaan we kwetsbare huishoudens op korte termijn helpen met de hoge energieprijzen. Daarnaast blijven we als kabinet werken aan structurele oplossingen om de energierekening betaalbaar te houden.” aldus minister Sophie Hermans (KGG).

Energiesector

Het gaat om een publiek-privaat fonds, waarbij kwetsbare huishoudens ondersteuning krijgen bij het betalen van de energierekening. Vanuit het kabinet is er dit jaar € 60 miljoen gereserveerd voor hulp bij het betalen van de energierekening. De energiesector is bereid de uitvoeringskosten van het fonds te dragen.

Opening fonds

Het kabinet is voornemens een subsidie te verlenen aan de Stichting Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE). Dit vanwege de ervaring en expertise die zij de afgelopen jaren hebben opgedaan met het noodfonds energie. TNE heeft tenminste 8 weken nodig om het energiefonds operationeel te krijgen. Voordat het loket open kan, dient bevestigd te zijn dat de uitvoeringskosten definitief gedekt worden door andere partijen dan het Rijk. Dit is belangrijk, omdat er anders het risico bestaat dat het fonds gezien wordt als staatsteun.

Uitwerking plan

Het is op dit moment nog niet bekend per welke datum huishoudens een aanvraag kunnen indienen bij het energiefonds. Ook de manier waarop de hulp bij verduurzaming vorm krijgt, wordt verder uitgewerkt. Het kabinet informeert de Tweede Kamer hier op korte termijn nader over. Mensen kunnen op de website van het Tijdelijk Noodfonds Energie hun gegevens achterlaten. Zij krijgen dan bericht op het moment dat duidelijk is wanneer het energiefonds opengaat.