Koning onder de indruk van Nederlandse F-35’s in Estland

“Het is heel indrukwekkend om te zien wat de F-35 allemaal kan.” Dat zei koning Willem-Alexander donderdag bij een bezoek aan Nederlandse troepen aan Ämari in Estland. Op deze vliegbasis zijn naast een detachement van de Koninklijke Luchtmacht 4 Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen gestationeerd.

Air Policing

De 4 Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen bewaken het luchtruim aan de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied. Zo’n 90 tot 150 militairen van de Koninklijke Luchtmacht maken deel uit van de NAVO enhanced Air Policingmissie in de Baltische Staat.

Estland

De koning onderstreepte waarom de krijgsmacht in Estland aanwezig is. “De mensen in dit land begrijpen wat de boze buurman (doelend op Rusland red.) kan. Ze zijn lang onderdeel geweest van de Sovjet-Unie en zijn nu vrij. Als NAVO-bondgenoot voelt Estland zich door ons beschermd.”

Koning neemt plaats in cockpit

De koning kreeg onder meer het doel en belang van de Nederlandse inzet te horen. Verder gaven enkele militairen de koning en zijn gezelschap uitleg over het gevechtsvliegtuig. Dat gebeurde bij de shelter waar de F-35’s staan. Om er een goed beeld bij te krijgen, klom hij zelf in een van de F-35’s. Ten slotte woonde de koning een oefening bij en sprak hij met enkele detachementsleden.

Quick Reaction Alert

Nederland draagt van december 2024 tot en met maart dit jaar bij aan de missie in Estland. De F-35's monitoren de grens van het NAVO-verdragsgebied. Daaronder valt ook de 'quick reaction alert'. Deze wordt geactiveerd wanneer een toestel bijvoorbeeld het NAVO-luchtruim benadert zonder zich te identificeren. Door F-35’ s in te zetten aan de oostflank draagt Nederland met geavanceerde militaire capaciteiten bij aan de afschrikking van Rusland.