Bewoners Waalwijk zien gewapende militairen woonwijk intrekken

Het blijft een bijzonder gezicht: militairen die op een doordeweekse dag in vol ornaat met getrokken wapens dwars door een woonwijk bewegen. 'Dat was afgelopen donderdag 13 februari het geval in het Brabantse Waalwijk', zo meldt het ministerie van Defensie.

Oefening

'Daar oefende een compagnie van de landmacht het optreden in een verstedelijkte omgeving. Het ging om militairen van 17 Pansterinfanterie bataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene', aldus het ministerie.

Smartphones 'in de aanslag'

Omwonenden en voorbijgangers stonden met hun smartphones gereed om te zien hoe de pelotons zich een weg baanden naar een oud, leegstand bedrijfsgebouw. Hun doel tijdens oefening Urban Eagle: het pand zuiveren en de vijand die daar zat verschanst uitschakelen.

Boxer-pantservoertuigen

“Het is een indrukwekkend gezicht”, zegt een buurtbewoonster terwijl Boxer-pantservoertuigen een paar meter verder hun motoren laten ronken. Het doet haar denken aan beelden van de oorlog in Oekraïne. “Ik ken Oekraïners en die hebben dit ook gezien. Maar dan was er echt wat aan de hand. Het is goed dat onze militairen zich zo op straat laten zien.”

Gewaarschuwd

Uiteraard waren omwonenden ruim van tevoren op de hoogte gesteld van de oefening. Er zijn flyers uitgedeeld en ook zijn sommigen persoonlijk op de hoogte gesteld om misverstanden te voorkomen. Het is niet iedere dag dat er in je buurt met grote pantservoertuigen wordt gereden en het geratel van Colt-geweren en .50 machinegeweren klinkt. Om contact te leggen met de bevolking konden geïnteresseerden achteraf praten met de fuseliers en een kijkje nemen bij de voertuigen. Ook was er lokale pers aanwezig om de oefening vast te leggen.

Opmaat naar grote oefening

Urban Eagle was een opmaat naar de grootse landmachtoefening van dit jaar. In april gaat de complete 13 Lichte Brigade richting Güz Altmark in Duitsland. Op dat gigantische oefenterrein gaan zo’n 3.000 militairen vol aan de bak in verscheidene groots opgezette scenario’s. Ook dan ligt de nadruk op optreden in verstedelijkt gebied.

Grootste veldslagen in en rond stedelijk gebied

Ervaring op dat vlak is hoog nodig omdat de grootste veldslagen rond en in steden worden gevoerd, zegt luitenant-kolonel Niels Verhoef, commandant van 17 Pantserinfanteriebataljon. “Dat zijn centra van politieke en symbolische macht. Vaak zijn het ook logistieke knooppunten die belangrijk zijn voor het vervolg van de strijd. Die steden moet je dus onder controle hebben.”