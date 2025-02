Politie stuurt SMS-bom in onderzoek overleden man Delfgauw

In het onderzoek naar de overleden man die 8 december 2024 op een parkeerplaats aan de Rijksstraatweg is aangetroffen, heeft de politie donderdag 13 februari 2025 een SMS-bom verstuurd. 'In het sms-bericht wordt gevraagd wie mogelijk informatie heeft die in het onderzoek van belang kan zijn', zo meldt de politie.

Overleden in brandend busje

De politie startte een groot onderzoek nadat zondagochtend 8 december omstreeks 08.00 uur op een parkeerplaats aan de Rijksstraatweg het lichaam van de 45-jarige Atilla werd aangetroffen. Het slachtoffer werd gevonden in een witte bestelbus (Mercedes Citan) die in brand stond. Inspanningen van de hulpdiensten om het slachtoffer te redden, mochten niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Het onderzoek door een Team Grootschalige Opsporing van de politie is nog steeds in volle gang.

SMS-bom

In overleg met het Openbaar Ministerie is gisteren rond het middaguur een sms-bericht gestuurd naar alle mobiele telefoonnummers die in de periode rondom het aantreffen van het slachtoffer in de omgeving van de parkeerplaats geweest zijn. Dit betekent overigens niet dat deze mensen op de parkeerplaats, die vlak achter pompstation Ruyven langs de A13 ligt en ook wel bekendstaat als mannen-ontmoetingsplaats, geweest zijn. Het kan ook zijn dat deze mensen in de omgeving waren, bijvoorbeeld omdat zij over de nabijgelegen snelweg reden.

Contact

De vraag die met het versturen van deze sms gesteld wordt, is of mensen mogelijk nog informatie hebben die in dit onderzoek van belang kan zijn. Misschien hebben mensen voorafgaand, tijdens of na de voertuigbrand iets opvallends gezien in de omgeving van de parkeerplaats. Maar het kan ook zijn dat mensen op een andere manier informatie hebben die in dit onderzoek kan helpen, bijvoorbeeld omdat zij nog contact hebben gehad met Atilla kort voor zijn overlijden.

Melden

Alle informatie over deze zaak blijft welkom. Informatie kan gedeeld worden via onderstaande mogelijkheden. Doordat de locatie bekendstaat als mannen-ontmoetingsplaats, kan het delen van informatie gevoelig liggen. Daarom benadrukken we nogmaals dat melden ook volledig anoniem kan via Meld Misdaad Anoniem.