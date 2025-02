Explosief aangetroffen in voortuin woning Roermond

Vrijdagochtend heeft de politie een explosief aangetroffen in de voortuin van een woning aan de Donderbergweg in Roermond. Dit meldt de politie.

Verdacht voorwerp

Rond 11.00 uur meldde de bewoner een verdacht voorwerp in de tuin. De politie kwam snel ter plaatse en schakelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) in. Als voorzorgsmaatregel werden aangrenzende woningen ontruimd en werd omwonenden gevraagd binnen te blijven.

EODD

'De EODD heeft het voorwerp veilig onderzocht en vastgesteld dat het inderdaad om een explosief ging. Het explosief is op een veilige locatie onschadelijk gemaakt en na technisch onderzoek werd de straat rond 14.30 uur weer vrijgegeven', aldus de politie.

Getuigenoproep

In verband met dit incident is er een onderzoek ingesteld. Om privacyredenen kan de politie op dit moment geen verdere details gedeeld worden. De politie roept getuigen op die mogelijk iets hebben gezien of weten, zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.