Marine escorteert 6 Russische schepen op Noordzee

De Koninklijke Marine heeft dit weekend 6 Russische schepen op de Noordzee geëscorteerd. 'Het gaat om 3 marineschepen en 3 civiele schepen. Zij maken deel uit van een taakgroep, die van de Middellandse zee op weg is naar een Russische haven', zo meldt het ministerie van Defensie zondag.

Nederlandse Exclusieve Economische Zone

De marine leidde Russische schepen door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone. 'Het gaat om de landingsschepen Alexandr Otrakovsky (Ropucha-klasse) en Ivan Gren (Ivan Gren-klasse), het bevoorradingsschip Yelnya (Altay-klasse), de olietanker General Skobelev en de transportschepen Sparta en Sparta II', aldus het ministerie

Escorte overgenomen

Na de passage namen andere NAVO-partners de escorte over. De marine heeft bij het escorteren Zr.Ms. Johan de Witt ingezet. Ook is gebruik gemaakt van de maritieme boordhelikopter NH90.

Recht van doorvaart

Russische eenheden varen vaker door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone. Hier geldt een internationaal afgesproken recht van doorvaart. Toch begeleidt Nederland dit soort vlootverbanden. Dat is niet alleen om waakzaam te zijn, maar ook om in te kunnen grijpen bij verdachte handelingen of verstoringen. Defensie beschermt zo de kritieke infrastructuur onder water.