Jongen (13) overleden na aanrijding, automobilist aangehouden

Na een aanrijding tussen een auto en een fietser is zaterdag 15 februari een 13-jarige jongen uit Zoeterwoude om het leven gekomen. 'De bestuurder van de auto, een 34-jarige Zoetermeerder, is als verdachte aangehouden en zit vast', zo meldt de politie.

Oversteken kruising

Het slachtoffer stak zaterdag 15 februari omstreeks 16.00 uur op zijn fiets de kruising van de Dirk van Santhorstweg en de N206 over, toen hij werd aangereden door een auto. 'Omstanders en medisch personeel ontfermden zich over de jongen, die met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd waar hij later aan zijn verwondingen is overleden. De bestuurder van de auto, een 34-jarige man uit Zoetermeer, werd ter plaatse aangehouden als verdachte', aldus de politie.

Onderzoek politie

De weg is lange tijd afgesloten geweest voor onderzoek door verkeersongevallenexperts van de politie. Uit het onderzoek zijn inmiddels sterke aanwijzingen naar voren gekomen dat de bestuurder verantwoordelijk moet worden gehouden voor het ongeval. De man zit nog vast voor verhoor.