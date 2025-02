Politie houdt verdachte na aanrijding Katwijk aan, fietsster zwaargewond

Vangrail geraakt

De politie kreeg donderdagavond 13 februari rond 19.00 uur de eerste melding dat een busje meerdere keren de vangrail van de N206 op de weghelft van Leiden naar Katwijk raakte.

Door rood verkeerslicht

Bij de afslag Katwijk negeerde de bestuurder vervolgens omstreeks 19.10 uur en rood verkeerslicht en reed de kruising van de Zeeweg en de Callaoweg op. 'Een fietsster uit Katwijk die op dat moment over het fietspad reed, werd door het busje aangereden en raakte zwaargewond. De bestuurder van het busje stopte echter niet en reed door', aldus de politie.

Nog een aanrijding op N206

Niet veel later had de bestuurder nogmaals een aanrijding op de N206 waarbij hij vervolgens is doorgereden. Niet veel later trof een voorbijganger het busje aan in een berm aan de Kooltuinweg. De gewonde fietsster werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Aanhouding 32-jarige Leidenaar

Verkeersongevallenexperts van Team Verkeer kwamen ter plaatse voor onderzoek. Vrijdag 14 februari werd de 32-jarige Leidenaar aangehouden als verdachte. De verdachte is ingesloten voor verhoor door de recherche en zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Politie en OM zijn daarom terughoudend met het verstrekken van verdere informatie.