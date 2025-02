Tuinhuisje in vlammen op aan de Hoogstraat in Maaskantje

De brandweer rukte zondagmiddag rond 15.25 uur voor een brand in een tuinhuisje aan de Hoogstraat in Maaskantje, een dorpje in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Achtertuin

Het tuinhuisje staat in de tuin achter een woning en is vanaf de staat niet te zien. Naast de brandweer is ook de politie ter plaatse. Een deel van de rijbaan is afgezet maar zorgt niet voor overlast. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.