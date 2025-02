Meerdere TBC-besmettingen bij maaltijdleverancier in Zuid-Holland

Op 18 oktober 2024 is Van Loon Group, waar Maître onder valt, geïnformeerd door de GGD Rotterdam dat er bij een medewerker van Maître besmettelijke tuberculose is vastgesteld. 'Naar aanleiding hiervan heeft de GGD in november en december 2024 een eerste contactonderzoek gedaan. Hierbij zijn drie positieve testresultaten vastgesteld', zo meldt Van Loon Group zondag.