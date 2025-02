Kunstwedstrijd voor vrede en veiligheid van start

3e editie

In januari 2024 onthulde de NAVO haar eerste openbare muurschildering, gemaakt door straatartiesten in Vilnius, Litouwen, ter ere van de top van 2023, die de missie van de NAVO voor collectieve verdediging symboliseert. De wedstrijd ging door naar Washington D.C. om het 75-jarig jubileum van de NAVO te herdenken. Dit jaar wordt het stokje doorgegeven aan Den Haag, waar jonge talenten de kans krijgen om een ​​werk te ontwerpen voor de NAVO-top.

De muurschilderingwedstrijd is onderdeel van de campagne #ProtectTheFuture van de NAVO, een alliantiebreed betrokkenheidsprogramma voor jongeren dat het belang van vrijheid, veiligheid, democratische waarden en vrede benadrukt.

De 1e muurschildering van deze NAVO-wedstrijd, getiteld 'Life Under a Peaceful Sky', is ontworpen door de jonge Litouwse kunstenaar Žygimantas Amelinas en is te vinden op een muur naast het Reformatiplein in Vilnius. De 2e muurschildering van de NAVO, getiteld 'Security Through Cooperation', is ontworpen door de jonge Deense kunstenaar Eske Tourbourg, geschilderd door D.C. Mural-kunstenaar Hamilton Glass en is nu te zien in het centrum van Washington D.C., dicht bij het Walter E. Washington Conference Centre.

Criteria

De wedstrijd staat open voor iedereen van 18 tot 35 jaar uit een van de 32 NAVO-landen, inclusief aspirant-kunstenaars en iedereen die geïnteresseerd is in het delen van een visueel ontwerp onder het thema van dit jaar, 'Maintaining our Shared Future'. Kunstenaars worden aangemoedigd om een ​​optische illusie te creëren door driedimensionale (3D) impressies te gebruiken op een tweedimensionaal horizontaal oppervlak en worden uitgenodigd om hun idee voor een straatmuurschildering in te dienen op de NAVO-website op uiterlijk 31 maart 2025.

Bekendmaking

Een van de juryleden is Michiel Corver, directeur van The Hague Street Art. Het winnende kunstwerk wordt in juni 2025 in Den Haag onthuld, zichtbaar voor wereldleiders en afgevaardigden van de top.