Motorrijden populairder dan ooit

In de aanloop naar MOTORbeurs blijkt uit gezamenlijk onderzoek van BOVAG en RAI Vereniging dat motorrijden in Nederland een flinke vlucht neemt. 2024 was dan ook een absoluut recordjaar: er werden bijna 20.000 nieuwe motoren verkocht, het hoogste aantal ooit geregistreerd en 13,38 procent meer dan in 2023. Momenteel hebben er 829.424 motorfietsen een Nederlands kenteken.

CBS-cijfers wijzen uit dat het aantal motorrijbewijzen in de afgelopen tien jaar met maar liefst 150.000 is gestegen, een toename van 9,5 procent, wat het totaal op ruim 1,5 miljoen Nederlanders brengt. Multiscope heeft, in opdracht van BOVAG en RAI Vereniging, onderzoek gedaan naar hun houding, rij- en onderhoudsgedrag.

Trends

Van de anderhalf miljoen motorrijbewijshouders is 50 procent in het bezit van een motor. Maar 26 procent zonder motor is op korte termijn van plan er nog een aan te schaffen. Het lijkt er dus op dat er nog altijd rek in de markt zit, ondank de recordcijfers van de afgelopen jaren. Van de ondervraagde motorrijders geeft 86 procent aan vooral te rijden vanwege het plezier. Bart Pols, voorzitter BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven: “Steeds meer mensen ervaren het genot, de vrijheid en de flexibiliteit van de motor: het is niet alleen leuk en ontspannend, maar ook een handige en duurzame optie voor dagelijks vervoer.”

Zakelijk gebruik

Het zakelijke segment is nog relatief klein, maar groeit opvallend snel: het zakelijke motorpark nam in 2024 met 70 procent toe, terwijl het totale motorpark 16,38 procent groeide. Uit onderzoek blijkt dat 26 procent van de motorrijders hun tweewieler gebruikt voor woon-werkverkeer, terwijl slechts 14 procent van de werkgevers deze optie biedt. Gecombineerd met het feit dat 33 procent van de motorrijders positief staan tegenover elektrisch rijden, biedt dit werkgevers een uitgelezen kans om motoren – vooral elektrische – in hun mobiliteitsbeleid op te nemen.

“Modern werkgeverschap draait om flexibiliteit en het bieden van duurzame mobiliteitsopties die aansluiten bij de behoeften van werknemers, en elektrische motoren passen hier perfect bij,” aldus Martijn van Eikenhorst, sectiemanager Motoren bij RAI Vereniging.

Daarnaast kunnen werkgevers hun CO2-footprint verkleinen en voldoen aan strengere duurzaamheidsrichtlijnen door (elektrische) motoren in te zetten. Van Eikenhorst: “De overheid zou deze kans niet moeten laten liggen en stimuleringsbeleid inzetten om de aanschafprijs van elektrisch, die door 46 procent van de motorrijders als grootste belemmering wordt genoemd, te verlagen. Elektrische motoren rijden op automaat, wat motorrijden toegankelijker maakt en het al hoge slagingspercentage van het motorrijbewijs nog verder kan verhogen.”

Toertochten en recreatie

Van alle respondenten met een motor geeft 85 procent aan deze te gebruiken voor recreatieve ritten en toertochten, iets dat aansluit bij de reden van aanschaf: plezier. Andere belangrijke redenen om een motor in bezit te hebben zijn de vrijheid die ze erdoor ervaren (50%), dat het past bij hun levensstijl (20%), het parkeergemak (16%) en voor op vakantie (16%). Toermotoren steken er dan ook met kop en schouders bovenuit: 37 procent van de motorbezitters rijdt op een toermotor. Andere populaire types motoren zijn all-road/adventure (16 procent), cruiser/chopper (16 procent), sportmotor (12 procent) en klassieker (11 procent).

Andere feitjes? 37 procent rijdt het hele jaar door motor, behalve bij extreem weer. Bijna één op de tien geeft aan het hele jaar door, ongeacht het weer, hun motor te gebruiken. Ten slotte gaat ruim 70 procent voor onderhoud naar de dealer of garage, waar 30% dat liever zelf doet.