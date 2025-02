Jongen (11) zwaargewond aangetroffen in Rotterdamse woning

Zondagavond is een 11-jarige jongen uit Hoogvliet zwaargewond uit een woning aan de Asterlo in Rotterdam gehaald. 'Hij moest worden gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies in de woning heeft afgespeeld, is nog onduidelijk', zo meldt de politie maandag.

Melding harde knal

Agenten gingen rond 19.10 uur af op een melding van een harde knal die gehoord was in de woning aan de Asterlo. 'Agenten troffen een zwaargewonde jongen aan in de woning. Mogelijk is hij gewond geraakt door een steek- of een schietincident. Wat er precies is gebeurd in de woning, is dus nog onduidelijk', aldus de politie.

Onderzoek gestart

De politie is meteen een onderzoek opgestart. Daarbij is buiten de woning een vuurwapen aangetroffen. Deze is in beslaggenomen. Er worden ook andere sporen onderzocht en beelden bekeken. Tot nu toe is er nog niemand aangehouden.

TGO

Inmiddels is er een TGO (Team Grootschalig Opsporing) gestart. Dit betekent dat er een team van ongeveer twintig rechercheurs zich bezighoudt met dit onderzoek. Zij kunnen de hulp van publiek in het onderzoek goed gebruiken.