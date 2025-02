Arrestatieteam valt woning Oosterhout binnen na melding gijzeling

In de nacht van zondag op maandag 17 februari, ontving de politie rond middernacht een melding van een persoon die aangaf dat zijn vriend mogelijk gegijzeld werd in een woning aan de Donkerstraat. 'De politie kwam direct in actie en startte een uitgebreid onderzoek', zo meldt de politie maandag.