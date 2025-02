Auto botst op boom op industrieterrein in Schijndel

Boom

Een automobilist reedt in een bocht rechtdoor en botste op een boom. Door de klap brak de boomtop uit de boom en belandde op de grond. Twee inzittenden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

Auto veiliggesteld

Brandweerlieden hebben het voertuig veilig gesteld. De rijbaan was enige tijd dicht voor doorgaand verkeer. Een bergingsbedrijf werd in kennis gesteld. Waardoor de auto uit de bocht vloog is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.