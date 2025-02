Man (74) doodgestoken in woning in Gilze, 29-jarige verdachte aangehouden

Zondagavond heeft de politie in het Brabantse Gilze een verdachte aangehouden na een dodelijk steekincident in een woning aan de Pastoor Conincxstraat. 'Hierbij is een 74-jarige man uit Gilze om het leven gekomen', zo meldt de politie.