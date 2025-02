OM eist celstraf en tbs tegen man uit Naaldwijk vanwege terroristische plannen

Een 24-jarige man uit Naaldwijk die wilde uitreizen naar strijdgebied van IS, moet als het aan het OM ligt 24 maanden de cel in en vervolgens tbs met dwangverpleging krijgen. De in Syrië geboren verdachte werd in mei vorig jaar in een bus in Parijs aangehouden. Vermoedelijk was hij onderweg naar Somalië om zich daar aan te sluiten bij de terroristische organisatie IS. Bij de rechtbank Rotterdam werd maandag duidelijk dat de verdachte zwaar geradicaliseerd was en mogelijk bereid was een zelfmoordaanslag te plegen.

Het onderzoek naar de verdachte start na berichten van inlichtingendienst AIVD. Daarin wordt onder meer gemeld dat de verdachte aanhanger is van het jihadistische gedachtegoed en op het punt staat uit te reizen. Hij wil deelnemen aan de gewapende strijd en zou bereid zijn aanslagen te plegen. De verdachte blijkt op 14 mei 2024 in een touringcar vanuit Den Haag richting Parijs te zijn gestapt. Diezelfde avond wordt de man in Frankrijk aangehouden, en twee weken later overgebracht naar Nederland.

Zelfmoordaanslagen

Op zijn telefoon vindt de politie publicaties van IS, IS-propagandaberichten, maar ook uitleg over het plegen van zelfmoordaanslagen en handleidingen voor het maken van bomgordels en explosieven. Ook blijkt de verdachte op Telegram uitgebreid met anderen te chatten over het uitreizen, onder andere naar Irak en Afrika. De verdachte laat weten zich te willen aansluiten bij de gewapende strijd aan de kant van IS. Hij krijgt te horen dat IS in Irak moeilijk te bereiken is, maar dat de jihadistische strijd in Somalië mogelijkheden biedt. Uit de zoekgeschiedenis blijkt dat de verdachte ook daadwerkelijk zoekt naar goedkope vluchten vanuit Marokko naar Somalië of Irak. Hij chat ook over een ‘een kleine operatie’ die hij van plan is te ondernemen, en die hij ook wilde filmen.

Bericht aan de Nederlandse staat

Ook wordt er een audiobericht aangetroffen waarin de verdachte een boodschap aan de Nederlandse staat inspreekt: “Frankrijk, zij hebben Marokko aangevallen, Amerika ook. Syrië hebben ze bezet. Nederland heeft Irak en Syrië gebombardeerd. Dat zijn jullie. Ook al hebben jullie er niets mee te maken.”

De verdachte zelf verklaart dat hij van plan was om eerst naar Madrid te reizen en daarna mogelijk naar IS-strijdgebied, maar hij ontkent dat hij zich bezig wilde houden met de gewapende strijd. Hij wilde graag wonen in een Islamitische omgeving, ook om van zijn drugsverslaving af te komen. De ‘kleine operatie’ zou slaan op zijn voornemen om een bijbel te verbranden.

Het OM neemt de plannen van de verdachte serieuzer:

Het OM verdenkt de verdachte onder meer van het voorbereiden van terroristische misdrijven omdat hij gedurende langere tijd informatie verzamelde over de manier waarop hij zich kon aansluiten bij IS, aanslagen die door IS zijn geclaimd en waarin de martelaren werden verheerlijkt en manieren waarop een aanslag kan worden gepleegd. Daar past volgens het OM een gevangenisstraf van 24 maanden en tbs met dwangverpleging bij.