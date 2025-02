Wetsvoorstel gedragscode tegen ongewenst gedrag in internetconsultatie

Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld door collega’s of leidinggevenden. Het is ongewenst gedrag dat nog te vaak voorkomt op de werkvloer en bovendien grote impact heeft op mensen. Het is onacceptabel en moet worden tegengegaan. Met de invoering van een verplichte gedragscode ongewenst gedrag wil het kabinet verder bouwen aan een sociaal veilige werkomgeving voor iedere werknemer. Staatssecretaris Nobel (Participatie en Integratie) heeft het wetsvoorstel opengesteld voor internetconsultatie.

Het opstellen van een gedragscode is een effectieve en laagdrempelige manier voor bedrijven om te werken aan een sociaal veilige werkomgeving. Het biedt werknemers en werkgevers duidelijkheid over wat gewenst en ongewenst gedrag is. Het zorgt daarnaast voor het gesprek op de werkvloer over gewenst en ongewenst gedrag.

Nationaal Actieprogramma

Begin 2023 zijn in het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld verschillende maatregelen aangekondigd, waaronder het verplichten van een gedragscode. Het wetsvoorstel dat nu in internetconsultatie gaat, stelt een aantal eisen aan gedragscodes. Bijvoorbeeld dat werkgevers moeten zorgen voor voorlichting aan werknemers over de gedragscode. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor maatwerk. Dat betekent dat werkgevers zelf, binnen de gestelde kaders, de inhoud van de gedragscode en het proces eromheen kunnen bepalen.

Op dit moment zijn werkgevers al verplicht om beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. De invoering van de verplichte gedragscode geeft hier deels invulling aan.

Het wetsvoorstel maakt een uitzondering voor kleine werkgevers met minder dan tien werknemers in dienst.

Reageren op het wetsvoorstel kan nog tot en met 23 maart via internetconsultatie.nl.