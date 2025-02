Gerealiseerde Nederlandse militaire steun Oekraïne bijna € 6 miljard

De totale waarde van de gerealiseerde Nederlandse militaire steun aan Oekraïne is opgelopen tot bijna € 5,88 miljard. Dit is het bedrag tot 4 februari. De steun bestaat uit materieel en goederen. Dat schrijft minister Ruben Brekelmans in een brief aan de Tweede Kamer.