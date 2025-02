NU’91: ‘Geef gehoor aan algeheel vuurwerkverbod’

NU’91 roept de politiek op om gehoor te geven aan de vraag voor een algeheel vuurwerkverbod. Op 19 februari debatteert de Tweede Kamer hierover. Volgens de beroepsorganisatie lopen zorgprofessionals tijdens de jaarwisseling extra risico. Met name zorgprofessionals van de ambulance, op de spoedeisende hulp en in de wijk ervaren meer vuurwerkgerelateerde agressie. En dat is bovenop andere vormen van agressie waarmee ze dagelijks te maken hebben.