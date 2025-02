Woningbrand in Drentse Nieuwediep

Rond 01.30 uur in de nacht van maandag op dinsdag werd in eerste instantie de brandweer van Gieten opgeroepen voor een woningbrand in Nieuwediep aan het Nieuwediep. Al snel werd opgeschaald naar middelbrand omdat het om een rietgedekte woning zou gaan, hierop werd brandweer Borger, Gasselternijveen, Annen en de hoogwerker van Veendam opgeroepen

Dakpannen

De vrijstaande woning bleek echter met pannen bedekt. In eerste instantie was de brand uitslaand, maar door snel ingrijpen van de brandweer was dat snel onder controle. Wel was er nog een heftige rookontwikkeling. De bewoners die al op bed lagen konden tijdig de woning verlaten. De oorzaak van de brand in niet bekend.