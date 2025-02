DNA-materiaal grootschalig DNA-onderzoek Nicky Verstappen vernietigd

Het onderzoeksmateriaal uit het grootschalig DNA-onderzoek in de zaak van Nicky Verstappen is in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) begin februari vernietigd. 'Het gaat om DNA en de daaruit opgemaakte DNA-profielen van mannen die in 2017/2018 vrijwillig DNA hebben afgestaan en toestemming gaven om het materiaal te bewaren totdat de strafzaak afgerond zou zijn. De deelnemers ontvangen deze week een brief over de DNA-vernietiging', zo meldt het OM dinsdag.

DNA-profielen

Nicky Verstappen verdween op 10 augustus 1998 van een jeugdkamp op de Brunssummerheide in Limburg. Een dag later werd hij dood aangetroffen. Al snel ontstond het vermoeden dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. In de loop van de jaren kwamen er meerdere verdachten in beeld, van wie ook DNA-profielen werden opgemaakt. Die konden worden vergeleken met het in 2006 opgestelde DNA-profiel dat was verkregen uit aangetroffen sporen op de kleding van Nicky Verstappen. Dit leidde niet tot een match.

Grootschalig DNA-onderzoek

Vanaf 2017 startte het OM in samenwerking met de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) met de voorbereidingen voor een grootschalig DNA-onderzoek. Aan circa 22.000 mannen uit onder andere de omgeving van de Brunssumerheide in Limburg werd gevraagd om vrijwillig DNA af te staan. Ongeveer 15.000 mannen gaven gehoor aan de oproep en stonden in 2017/2018 vrijwillig DNA af.

Werkwijze NFI

Het NFI heeft het technische gedeelte van de analyse van dit grootschalig DNA-onderzoek volledig anoniem uitgevoerd. Het DNA dat is afgenomen is alleen gebruikt om te vergelijken met de DNA-profielen die zijn gemaakt uit de sporen die zijn aangetroffen bij Nicky Verstappen. Dit betekent dat hun DNA dus ook niet gebruikt is voor vergelijking met profielen uit andere onderzoeken.

DNA-vernietiging

De mannen die hun DNA afstonden voor het onderzoek konden destijds kiezen of ze hun DNA en het daaruit opgemaakte DNA-profiel direct na het vergelijkend DNA-onderzoek vernietigd wilden hebben, of na afloop van de strafzaak. Bijna 2200 deelnemers kozen voor onmiddellijke DNA-vernietiging. De overige deelnemers hebben ervoor gekozen te wachten met vernietiging totdat de strafzaak afgerond zou zijn. Inmiddels is de strafzaak naar de dood van Nicky Verstappen afgerond. Aan de veroordeelde is een onherroepelijke gevangenisstraf opgelegd.

DNA vernietigd door gecertificeerd vernietigingsbedrijf

Het DNA-materiaal is door het NFI verzameld. Vervolgens heeft een door het Rijk aangewezen transportbedrijf dit opgehaald en naar een gecertificeerd vernietigingsbedrijf gebracht. Daar is al het DNA-materiaal verbrand en van een vernietigingsverklaring voorzien. Ook heeft het NFI alle geprinte DNA-profielen vernietigd en alle digitale bestanden verwijderd.

Verzonden brieven

Bij de start van het grootschalig DNA-onderzoek is aan alle deelnemers medegedeeld dat zij op de hoogte zouden worden gesteld wanneer het DNA-materiaal is vernietigd. De 2200 deelnemers die kozen voor onmiddellijke DNA-vernietiging hebben destijds hierover een brief ontvangen. De overige deelnemers ontvangen deze week een brief van het OM over de DNA-vernietiging waarin zij ook bedankt worden voor het vrijwillig afstaan van hun DNA. Het meewerken aan een dergelijk onderzoek kan voor de politie en het OM van grote waarde zijn voor het opsporingsonderzoek en in het bijzonder in de zoektocht naar de dader.