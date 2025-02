Koffer vol cash en kapot gekauwde sim: OM eist 4,5 jaar cel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch 4,5 jaar cel geëist tegen een 46-jarige man uit Amsterdam voor het witwassen van bijna een miljoen euro en de handel in cocaïne. 'Na het forceren van de deur, stuitte de politie op een koffer en tassen vol met cash. Voor de politie de woning binnen kon komen, probeerde de man morfine door het toilet te spoelen en een simkaart kapot te kauwen', zo meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

In de woning werd 1 miljoen cash gevonden

Het onderzoek is gestart op basis van onderschepte communicatie van het cryptoplatform Exclu. De chats brachten verschillende gebruikers in beeld die uitgebreid over de handel in cocaïne spraken. Een van hen is ‘Rich Porter’, die de politie op 28 april 2023 aanhoudt. Als rechercheurs die dag ook bij zijn woning aankloppen, treffen ze in totaal 919.470 euro en een 46-jarige man aan die meteen wordt aangehouden.

Koffer met cash

Op het toilet ziet de politie nog de brokken morfine die de verdachte door de WC heeft geprobeerd te spoelen. In een slaapkamer vinden rechercheurs een koffer met € 811.310,- euro. Daarop is het DNA van de 46-jarige verdachte gevonden. Ook ligt er een handgeschreven briefje bij met aantekeningen die passen bij de handel in verdovende middelen. Op de bodem van een kledingkast stond nog een papieren tas met € 78.510,- euro en in een andere slaapkamer lag een zwarte North Face rugtas met nog eens € 28.880,- euro en de kapot gekauwde simkaart. Uit onderzoek blijkt dat de man langere tijd in de woning verbleef.

Blokken cocaïne

Nader onderzoek aan Exclu-berichten van medeverdachte ‘Rich Porter’ bracht nog een andere woning in beeld die gebruikt zou worden voor de drugshandel. Op 27 juni 2023 is daar een Action-tas met zeven blokken cocaïne en een geldtelmachine gevonden. Ook in die woning is het DNA van de verdachte gevonden.

'Niet geloofwaardig'

De man verklaart zelf dat hij niets met de kapot gekauwde simkaart, drugs of het geld te maken heeft. De officier van justitie van het Landelijk Parket vindt die verklaring niet geloofwaardig. Eerder eiste de officier celstraffen tot acht jaar voor de medeverdachten van drugshandel en witwassen. De rechtbank doet uitspraak op 24 maart 2025.