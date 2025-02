Explosie en brand veroorzaken veel schade in flat Rotterdam-Zuid

In zwart gekleed persoon

Even na middernacht werden de explosie en de brand gemeld. De brand was snel geblust, maar de schade op de galerij is aanzienlijk. Getuigen zagen kort voor de explosie een in het zwart gekleed persoon wegrennen, die mogelijk betrokken is. Daar doet de politie onderzoek naar. Er is nog niemand aangehouden.