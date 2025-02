Politie: verband tussen drietal explosies Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

'Eén opdrachtgever'

Op 25 en 26 november 2024 werden hier twee explosieven tot ontploffing gebracht. Op 12 januari 2025 was het weer raak bij hetzelfde ziekenhuis. 'Het onderzoek naar de explosies is nog in volle gang en de recherche gaat ervan uit dat de explosies zijn uitgevoerd in opdracht van één opdrachtgever', aldus de politie. De politie komt nog steeds graag in contact met mensen die meer informatie hebben.

Explosies maandag 25 en dinsdag 26 november 2024

Op maandag 25 november 2024 lijkt de verdachte een explosief te plaatsen voor de ingang, dat al snel ontploft en kort erna een tweede heftigere explosie veroorzaakt. Ook 26 november is het weer raak. Dan breekt er brand uit in een draaideur van het ziekenhuis. De verdachte sprenkelt een vloeistof tegen de gevel, dat leidt eerst tot een brandje en daarna tot een ontploffing. Voor deze explosies zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Explosie zondag 12 januari 2025

Op zondag 12 januari 2025 is het wederom raak bij het Rode Kruis Ziekenhuis aan de Vondellaan. Voor deze explosie kon de politie op woensdag 15 januari een 37-jarige man uit Beverwijk aanhouden. Deze verdachte zit sinds zijn aanhouding vast. Half april buigt de rechter zich over de verlenging van zijn voorlopige hechtenis.