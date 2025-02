Zes nieuwe aanhoudingen na reeks gewelddadige berovingen

In het onderzoek naar een reeks gewelddadige berovingen in Noord-Holland Noord heeft de politie in de maand februari zes mannen aangehouden in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Ze komen uit Alkmaar, Heerhugowaard, Enkhuizen en de gemeenten Dijk en Waard, Drechterland, Medemblik en Stede Broec. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere berovingen in Andijk, Zuid-Scharwoude en Sint Pancras. De politie zet het onderzoek voort en sluit meer aanhoudingen niet uit. In het onderzoek zijn 9 personen aangehouden.