Uitbetaling compensatie woekerpolis a.s.r. kan van start

Ruim 90% van de deelnemers aan de woekerpolisclaim met een polis van Aegon of a.s.r. is akkoord gegaan met hun persoonlijke compensatievoorstel. Daarmee is voldaan aan de minimumeis om de overeenkomst uit te voeren die de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces, Vereniging Woekerpolis.nl en Wakkerpolis sloten met a.s.r. De uitbetaling kan nu van start gaan.