Drie auto's in brand Assen

De brandweer in Assen werd dinsdagavond omstreeks 23.00 uur opgeroepen voor een autobrand aan de Winkelakker.

De bestuurder van een auto had net zijn voertuig geparkeerd en was uitgestapt. Door onbekende oorzaak vatte het voertuig vlam en stond snel daarna volledig in brand.

Het bleef niet bij die ene auto, ook twee andere auto's vatte vlam. Ondanks dat de brandweer het vuur snel onder controle had, was de schade aan de voertuigen groot.