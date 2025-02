DSI houdt terreurverdachte aan in Rotterdam

Woensdagochtend is een 20-jarige man in zijn woning in Rotterdam aangehouden door agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Dit meldt de politie woensdag.

Bivakmuts en een machete

De man wordt verdacht van het plaatsten van meerdere posts op social media waarbij jihadistisch gedachtegoed wordt verheerlijkt. Ook zijn beeltenissen aangetroffen waarop de Rotterdammer vermoedelijk te zien is met onder andere een beschermend vest, een bivakmuts en een machete.

Onderzoek

Het verspreiden en verheerlijken van jihadistisch gedachtegoed is strafbaar. De man wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Een zeer ernstig feit. Rechercheurs van district Oost zijn dan ook samen met het team Cluster Maatschappelijke Dreigingen meteen een onderzoek gestart.

Verhoord

Vanmorgen is de DSI de woning binnen gevallen en is de 20-jarige man aangehouden. In de woning zijn onder andere gegevensdragers en een manchete veiliggesteld. Daarnaast werden er bivakmutsen en een beschermend vest aangetroffen. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de man iets concreets van plan was. Hij zit vast en hij wordt op dit moment verhoord.