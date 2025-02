Nederland weigert toegang voor 3 islamitische sprekers

Drie buitenlandse islamitische sprekers die zaterdag 22 februari 2025 zouden spreken op een evenement in Utrecht, mogen Nederland niet in. 'Dat heeft minister Faber (Asiel en Migratie) na overleg met minister Van Weel (Justitie en Veiligheid) besloten', zo meldt het ministerie van Asiel en Migratie woensdag.

'Verwerpelijke uitspraken'

Reden voor de weigering zijn onder meer verwerpelijke uitspraken die de sprekers in het verleden deden over onder meer vrouwen en homo’s. Ook is er bagatelliserend gesproken over geslachtsgemeenschap met minderjarigen en ontkende een van de sprekers de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober 2023.

Ongewenst

Deze uitspraken kunnen bijdragen aan een klimaat van haat, vijandigheid en geweldsverheerlijking. De komst van de sprekers, die zouden spreken op een evenement in de Jaarbeurs in Utrecht, is daarom ongewenst.

Hollandse dijken

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie): “Het is onacceptabel dat islamitische sprekers onze vrijheid willen misbruiken voor haatzaaiende toespraken. Onze Hollandse dijken kunnen niet hoog genoeg zijn om haat, agressie en geweldsverheerlijking te weren.”