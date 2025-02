Grote lading hennep gevonden in een vrachtwagen in Dordrecht

Dinsdag 18 februari 2025 rond middernacht controleerden agenten op de Kerkeplaat in Dordrecht een vrachtauto uit Servië. Tussen een lading gedroogde pruimen vonden zij 255 kilo henneptoppen met een straatwaarde van maar liefst 765.000 euro.

Uit onderzoek blijkt dat de chauffeur van de vrachtauto geen verdachte is. Hij is dan ook niet aangehouden. Inmiddels zijn de drugs door de politie vernietigd. Het onderzoek gaat door om te achterhalen van en voor wie de lading hennep was.