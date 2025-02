CBS: Omzetgroei bouwsector opnieuw kleiner in 2024

De omzet van de bouwsector in 2024 was 2,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS donderdag.

Kleiner

'Dit was wel een kleinere omzetgroei dan in 2023 (6,7 procent). In het vierde kwartaal werden minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan een jaar eerder. Wel werden er voor meer te bouwen woningen vergunningen afgegeven in het vierde kwartaal', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouwsector.

Kleinste groei over heel 2024 in 10 jaar

De omzet in de bouw steeg in het vierde kwartaal van 2024 met 4,4 procent. In elk kwartaal van 2024 was de omzetgroei weer iets groter dan een kwartaal eerder. Wel was de omzetgroei over heel 2024 de kleinste in ruim tien jaar.

Burgerlijke en utiliteitsbouw

In de burgerlijke en utiliteitsbouw nam de omzet met 4,3 procent toe in 2024, tegenover 3,1 procent het jaar daarvoor. De omzet van de grond-, water- en wegenbouw steeg in 2024 met 2,7 procent, waar dit in 2023 nog 7,3 procent was. Ook voor de gespecialiseerde bouwbedrijven was de omzetgroei in 2024 (2,8 procent) duidelijk lager dan in 2023 (9,2 procent).

Binnenlandse afzetprijzen

De binnenlandse afzetprijzen van de producentenprijzen van de hout- en bouwmaterialenindustrie veranderden in 2024 bijna niet. In 2024 stegen de prijzen namelijk met 0,1 procent, terwijl de prijzen in 2023 nog met 10,4 procent stegen.

Minder nieuwbouwwoningen erbij dan jaar geleden

In het vierde kwartaal kwamen er 19,2 duizend woningen bij door nieuwbouw. In 2023 werden er in het vierde kwartaal 20,5 duizend nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Over heel 2024 zijn er 69,0 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd.