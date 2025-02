Vier familieleden 25 jaar cel in voor eerwraakmoord in Apeldoorn

28 messteken

De vrouw liep op 5 september 2023 samen met haar 3-jarige dochter in de Casper Fagelstraat in haar woonplaats. 'Zij werd met 28 messteken om het leven gebracht door haar oudste broer. De rechtbank veroordeelt hem, een andere broer en twee neven van het slachtoffer voor moord en het voorbereiden van moord', aldus de rechtbank.

Mislukte moordpoging juli 2023

Uit de audio- en chatberichten die de mannen onderling verstuurden blijkt dat zij samen besloten dat het slachtoffer dood moest, omdat zij de eer van de familie schond. De mannen spraken af dat de oudste broer haar zou doden. Daarna troffen de 4 mannen samen voorbereidingen om dat plan uit te voeren, waarbij de rest van de familie bewust buiten de uitvoeringsplannen werd gehouden. In juli 2023 reisden de 4 mannen naar Apeldoorn om de vrouw te doden, maar omdat zij haar niet zagen lopen, is het plan toen niet uitgevoerd. Daarna besloten de mannen in september 2023 nog een keer naar Apeldoorn te gaan, met de fatale steekpartij tot gevolg.

Geen schijn van kans

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat het slachtoffer geen schijn van kans had en dat een gruwelijker einde van een mensenleven zich nauwelijks laat indenken. Haar dochtertje zag hoe haar moeder op zeer gewelddadige wijze om het leven is gebracht. Dat is niet alleen een zeer traumatiserende ervaring. Het meisje is ook in één keer alles kwijtgeraakt dat haar vertrouwd was en zal verder moeten met haar leven zonder dat haar moeder daar deel van uitmaakt. Uit geen enkel bericht blijkt dat de 4 mannen zich om die gevolgen voor haar hebben bekommerd. Hun eer woog zwaarder dan het leven van de vrouw en de gevolgen voor dit 3-jarige meisje.

Allemaal verantwoordelijk

Dat de mannen de keuze hebben gemaakt om de oudste broer van het slachtoffer de moord te laten plegen, betekent niet dat de andere mannen minder schuldig zijn aan haar dood. De mannen werkten bewust samen bij de voorbereiding en de uitvoering van het plan om de vrouw te doden. De gruwelijke moord rechtvaardigt geen andere straf dan een zeer lange gevangenisstraf. De rechtbank legt hen daarom allemaal een gevangenisstraf van 25 jaar op. Deze straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Schadevergoeding toegewezen

Namens de minderjarige dochter is om een schadevergoeding van 70.000,- euro gevraagd. De rechtbank bepaalt dat de 4 mannen dat bedrag aan haar moeten betalen.