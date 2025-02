Politie houdt 4e verdachte aan in onderzoek kunstroof Drents Museum

De politie heeft in Obdam een 26-jarige man uit Heerhugowaard aangehouden. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de kunstroof uit het Drents Museum in Assen op zaterdag 25 januari. Eerder hield de politie al drie verdachten aan, deze zitten nog vast. De gestolen topstukken zijn nog niet aangetroffen', zo meldt de politie donderdag.

Onderzoek recherche

Deze vierde aangehouden verdachte zit in volledige beperkingen en wordt gehoord over zijn rol bij de kunstroof. 'Hij is aangehouden op basis van onderzoek door de recherche. De aangehouden verdachte is niet de persoon op beelden uit een bouwmarkt in Assen. We zijn nog steeds op zoek naar meer informatie over de persoon op die beelden', aldus de politie.

Zoekingen op verschillende locaties

Na de aanhouding vanmorgen heeft de politie op verschillende locaties, onder meer bij een garagebox in de gemeente Koggenland en in een woning in Heerhugowaard, onderzoek gedaan. Daarbij zijn gegevensdragers, twee voertuigen en kleding in beslag genomen. Hier zal verder onderzoek naar gedaan worden.

Onderzoek naar gestolen goederen

Het onderzoek is nog in volle gang. Een team van tientallen rechercheurs en specialisten werkt aan het onderzoek naar de kunstroof met als prioriteit het opsporen van de gestolen goederen. Er is uitgebreid technisch en tactisch gespeurd in en bij het Drents Museum en er vond onderzoek plaats op andere locaties in onder andere Heerhugowaard, Alkmaar, Groningen, Assen en Rolde. Ook zijn er verschillende camerabeelden opgevraagd en bekeken. Eerder leidde dit al tot de aanhoudingen van drie verdachten.