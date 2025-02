Ruim 3,8 miljoen illegale sigaretten van de markt gehaald

Op 18 februari stuitte de politie in Spijkenisse op een loods met een partij illegale sigaretten. De hulp van de Douane werd ingeroepen, die vaststelde dat het hier om sigaretten zonder accijnszegel ging. Vanwege de hoeveelheid van de partij is het combiteam Smoke benaderd, dat een strafrechtelijk onderzoek is gestart.

In totaal zijn ruim 3,8 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door het gebruik van een logo en de naam van een producent van Italiaans gebak lijkt het erop dat de illegale sigaretten in de dozen opzettelijk werden gepresenteerd als een ander product mogelijk met de bedoeling om de ware aard te verbergen. Als deze sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn afgezet, dan was het fiscaal nadeel voor de Nederlandse Staat ongeveer 1,5 miljoen euro. Er is niemand aangehouden. De sigaretten worden vernietigd.

Het strafrechtelijke onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.